Novela Cama de Gato: Verônica é presa

A megera finalmente terá o que merece

Foto: Divulgação

Rose (Camila Pitanga) acredita em Roberto (Dudu Azevedo) quando ele diz saber do paradeiro de Glória (Raquel Fuina) e vai com ele ao encontro da jovem. A ex-faxineira resgata a filha da casa de Verônica (Paola Oliveira) e Cleusa (Ana Berttines) avisa a Gustavo que ele já pode fugir porque a jovem não corre perigo. Rose pede a Roberto que conte a verdade sobre Verônica à filha, deixando-a chocada. Gustavo chega à casa de Rose e eles se beijam com paixão. O ricaço revela a Rose o que Verônica lhe fez e como escapou da mansão. O empresário vai à delegacia denunciar a megera, mas a malvada é mais rápida. O delegado chega à casa, mas é tarde demais. Verônica foge para o aeroporto, faz o check-in e entrega sua passagem à funcionária da companhia aérea. Já no avião, crente que seu plano de fuga deu certo, um policial surge do nada, a retira da aeronave e a leva para o xadrez. Bem feito!

