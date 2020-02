Novela Bela, a Feia: Bela está grávida!

A única noite de amor do casal rendeu frutos

Foto: Divulgação

Bela (Giselle Itié) fica cheia de desejos de comer goibada com feijão e milho com chocolate, além de sentir fortes enjoos. Vera (Sílvia Pfeifer) brinca que a amiga está tendo desejos de grávida e acerta. A única noite de amor da feia com o amado, Rodrigo (Bruno Ferrari), rendeu frutos: Bela está grávida. Por insistência de Vera, a feia faz o exame e descobre que está esperando o tão sonhado filho de Rodrigo, mas não tem como contar ao amado. E é bom que a feia continue escondida, já que a polícia concluiu que ela não morreu e logo a notícia se espalha até os ouvidos de Dinho (Thierry Figueira) e Verônica (Simone Spoladore).