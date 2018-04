Revelado o nome do terceiro filho de Kate e William

Nascido nesta segunda-feira (23), o terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William já tem nome. O garotinho se chama Louis Arthur Charles e será conhecido como Sua Alteza Real Louis de Cambridge.

Veja também: O modo inusitado como a rainha Elizabeth II apareceu no nascimento do neto

Ele nasceu às 11h01, horário britânico, no Hospital St. Mary’s, em Londres, pesando 3,94kg. “O Duque de Cambridge estava presente no nascimento. Sua Alteza Real e seu filho passam bem”, informou o Twitter do Palácio de Kensington. A primeira foto dos pais deixando o hospital com o recém-nascido foi divulgada antes do nome.

A Paddy Power Betfair, tradicional casa inglesa de apostas, revelou que o gênero feminino liderava a opinião dos participantes. Entretanto, no caso do gênero masculino, o nome mais popular foi Edward.

Veja também: Príncipe William leva George e Charlotte para visitar o irmãozinho

Geralmente, além do primeiro e do segundo nome homenageando monarcas anteriores ou parentes, não há a necessidade de sobrenome.