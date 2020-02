Nívea Stelmann é mamãe pela segunda vez

Níve Stelmann e o marido

Foto: Ag. News

Nívea Stelmann é mãe pela segunda vez. A atriz deu à luz neste domingo (23), na Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A notícia do nascimento da menina, fruto do relacionamento de Nívea com seu marido, o empresário Marcus Rocha, foi dada via Instagram,

“Miguel tem mais uma irmã. Nasceu nessa madrugada às 3h51 com 3,775kg e 51cm nossa princesa Bruna.Cheia de saúde.Graças a Deus!!!Obrigada a todos pelo carinho durante toda minha gravidez”, escreveu Nívea na rede social.