Nívea Stelmann comemora primeiro aniversário de Bruna

A caçula de Nívea Stelmann, Bruna, ganhou uma festa toda caprichada para comemorar seu primeiro aninho de vida! A família se reuniu com amigos nesse sábado (21) para celebrar “O Circo da Bruna”. Entre os convidados esteve o ex-marido da atriz, Mário Frias, acompanhado da atual esposa, Juliana, e da filha, Laura. Famosos como Samara Felippo e Antonia Fontenelle também prestigiaram o momento.

Feliz da vida com o resultado da decoração, Nívea compartilhou vários detalhes da festa. “Ai, gente, ficou tudo tão lindo!”, declarou. O bolo de Bruna foi uma versão repaginada do de Miguel, 10 anos, filho de seu casamento com Mário Frias.

A caçula é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Marcus Rocha, que também não escondeu a sua felicidade durante toda a comemoração.

Confira como foram as festas dos filhos de outros famosos!