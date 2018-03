As produções de Hollywood recorrentemente nos surpreendem com a caracterização dos atores. Em muitos casos, eles ficam irreconhecíveis depois de passar pelo setor de cabelo e maquiagem para encarnar os personagens. O caso mais recente é o da atriz Nicole Kidman, 50 anos, que surpreendeu ao ser clicada durante as gravações do filme O Pintassilgo.

Leia também: Nicole Kidman faz discurso poderoso sobre violência doméstica

No filme baseado no romance homônimo de Donna Tartt – vencedor do Prêmio Pulitzer de 2013 –, Nicole interpreta a Sra. Barbour, uma socialite que adota o protagonista Theo Decker após ele sobreviver a uma bomba no Metropolitan Museum of Art e ficar órfão. O ator Ansel Elgort, conhecido por A Culpa É das Estrelas, dá vida a Theo.

Veja também: Nicole Kidman aparece quase irreconhecível em fotos aos 16 anos

Nas imagens dos bastidores, Nicole aparece com o cabelo loiro escuro em corte médio bem volumoso e com a pele bastante enrugada. Esperamos que venha mais uma uma grande atuação por ai! Recentemente, ela levou o prêmio de Melhor Atriz no Emmy Awards por seu trabalho na série Big Little Lies.

O longa está previsto para ser lançado em 2019.

La Ganadora del Oscar Nicole Kidman en el set de "The Goldfinch" (2019) del director James Crowley ("Brooklyn" 2015). #SabadoDeGanarSeguidores pic.twitter.com/dxCiOulM4P — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) March 10, 2018