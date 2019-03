Nicolas Prattes e Juliana Paiva terminam namoro, diz jornal

Nicolas Prattes e Juliana Paiva terminaram o namoro. A informação é do jornal Extra. O relacionamento do casal começou no meio do ano passado durante as gravações da novela ‘O Tempo Não Para’.

Segundo amigos do casal, uma reconciliação ainda é possível. “O aniversário [de Juliana] é na quinta-feira, 28, e até onde sabemos, está rolando uma pressão grande da mãe dele para que ele volte para a Ju. Ela não queria que a história tivesse vazado”, disse uma amiga do ator ao jornal.

A mãe de Nicolas, Giselle Prattes, disse que não sabe nada sobre o relacionamento do filho e a assessoria dele disse que não comentaria a vida pessoal do cliente.