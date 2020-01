Neymar curte baladas em Trancoso

De folga e feliz da vida, Neymar está aproveitando ao máximo as celebrações de fim de ano. Nessa segunda-feira (29), o jogador curtiu duas baladas em Trancoso, na Bahia. Além de se divertir com seus amigos e com a irmã, Rafaella, no Baile da Favorita, festa carioca que invadiu o Cafe de La Musique, Neymar ainda foi flagrado conversando ao pé do ouvido com uma morena misteriosa na festa Saravá.

Como ele mesmo definiu no Instagram, esta é uma “semana maluca”. “Felicidade impera”, ressaltou. Por pouco, o jogador não se encontrou Bruna Marquezine e seu novo affair. Neymar curtiu uma balada VIP em Jurerê Internacional, Santa Catarina, no sábado (27). Dois dias depois, Bruna foi fotografada em clima de romance com o modelo Marlon Teixeira na mesma cidade.

Desde o Natal, o jogador tem exibido uma barba descolorida. Amigos do craque também entraram na brincadeira e aderiram ao visual divertido.

