Priscila Fantin publica foto com a irmã e semelhança impressiona

Ta com sono? Eu to! 3 noites acordando com minha neta canina chorando, minha filha com virose e daqui a pouco primeira aula de Yoga do dia! Então vamos à prática! Acorda o corpo, espreguiça, mentaliza seu dia sendo bom e agradável! Respire profundamente, sinta seu coração amplo e já comece colocando ele como seu guia! Confie em você, agradeça por acordar com saúde, olhe o belo em tudo! Já comece injetando bons pensamentos, não deixe sua mente te dar rasteira, faça dela sua aliada! Isso tudo é pratica de Yoga! #noexcuses #praticadiaria #sadhana #yoga #yogini #yogatododia #disciplina #yogaway #yogagirl #prana #prema #autoconfiança #autoconhecimento #mentesaudavel #corposaudavel #shakti #parvati #vitalidade #fabiolafantinyoga

