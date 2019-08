Nego do Borel é pego em Lei Seca, se recusa a fazer bafômetro é multado

O cantor carioca Nego do Borel, de 27 anos, foi parado em uma blitz da Lei Seca na madrugada deste sábado (17), na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Casa Shopping, na Barra da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após receber as orientações sobre a legislação vigente, o cantor se recusou a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com a assessoria da Operação Lei Seca, o cantor agora terá que pagar uma multa de R$ 2.934,70 e teve sua carteira de habilitação recolhida e suspensa por um ano. O veículo foi liberado para ser dirigido por outro condutor.

LEIA MAIS

“Cansei”: Anitta desabafa sobre polêmica com Nego do Borel

Nesse domingo, o cantor postou um vídeo no stories de seu Instagram no banco de motorista de um carro da marca Mercedes-Benz, mas sem mostrar quem estava dirigindo o veículo. Será que ele estava infringindo a lei novamente?