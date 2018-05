A jornalista Nadja Haddad será a nova apresentadora do reality show de confeitaria Bake Off Brasil – Mão na Massa, exibido aos sábados pelo SBT. Ela substituirá Carolina Fiorentino, ex-jurada da competição culinária, que por sua vez assumiu o posto deixado por Ticiana Villas Boas.

O jurado Fabrizio Fasano, presente desde o primeiro ano da atração (2015), também deixa o elenco. Em seu lugar, entra o chef Olivier Anquier, egresso do canal GNT, dono dos restaurantes L’Entrecôte d’Olivier, no Itaim e nos Jardins, em São Paulo.

As informações foram reveladas pelo colunista Flávio Ricco, do UOL. Segundo ele, Fiorentino e Fasano “não chegaram a um acordo com o SBT”.

Nadja Haddad entrou para a TV como uma das ajudantes de palco conhecidas como Garotas do Zodíaco do Planeta Xuxa, da Globo, em 2000 (era a garota “Capricórnio”). No jornalismo, ficou conhecida pela passagem de dez anos na Band. Participou de várias atrações do SBT e atualmente é jurada do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho.