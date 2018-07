Murilo Benício voltará às novelas após anos de afastamento

O ator Murilo Benício, 45 anos, voltará às novelas após cinco anos afastado. Ele está escalado para um dos papéis centrais de Troia, folhetim de Manuela Dias, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2019 na Rede Globo.

A última participação do astro no gênero foi em Geração Brasil, considerado um fiasco da emissora em termos de audiência. Depois, ele esteve na minissérie Nada Será Como Antes, de 2016, onde contracenou com a esposa Débora Falabella.

SOBRE TROIA

Na novela, Benício interpretará um empresário poderoso, casado há mais de 20 anos com a mesma mulher (papel de Débora Bloch), mas que se apaixona por uma jovem humilde – que será vivida por Alice Wegmann.

Ele é um dos trunfos para emplacar a trama, uma aposta ousada da Globo. A autora, Manuela, fará seu debute já no horário mais nobre do canal, depois de dois sucessos de crítica e público: Ligações Perigosas e Justiça (2016). A escolha da escritora faz parte de uma estratégia de Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia, que investe em novos talentos para manter viva a tradição das novelas.

A direção artística será de José Luiz Villamarim, elogiadíssimo na recente Onde Nascem Os Fortes (2018), filmada no interior da Paraíba.

Cauã Reymond, Regina Casé, Renata Sorrah, Taís Araújo, Jéssica Ellen e Juliano Cazarré estão no elenco.