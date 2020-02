Munhoz e Mariano: “Nossa nova música de trabalho vai dar o que falar”

Munhoz e Mariano após show no Credicard Hall, em São Paulo

Foto: AgNews

Munhoz e Mariano estão colhendo os frutos do sucesso. A dupla sertaneja, que se destacou nas paradas do meio com o hit “Camaro Amarelo”, subiu ao palco do Credicard Hall, na noite do último sábado (27), pela primeira vez, se emocionando com o público que lotou a casa e cantou em coro suas canções.

“São quatro anos e meio só de estrada de carreira profissional e a gente começou numa brincadeira, nunca almejamos o sucesso, nunca imaginamos tocando em São Paulo”, disse Mariano após a apresentação.

O show não só contou com canções como “Camaro Amarelo”, “Eu Vou Pegar Você” e “Tãe”, “Casa Amarela”, “Balada Louca”, como também as românticas “Uma Saudade”, “Sorte Que A Gente Tem A Vida Inteira” e a última de trabalho, que ganhou um videoclipe, “A Bela e O Fera”. Os momentos solos também continuam, com Munhoz cantando clássicos do sertanejo e Mariano levando as fãs a loucura cantando e dançando funks.

Munhoz ainda confessou que o nervosismo e a ansiedade foram grandes para esta apresentação, que foi exibida Ao Vivo pelo canal pago Multishow. “Pelo lance de ser um show com transmissão ao vivo, eu comecei a ficar nervoso, inquieto. Não podia errar”.

As danças durante as canções mais agitadas não ficaram de fora e o cantor está dançando cada vez mais ao lado do parceiro de palco: “Eu vou vendo o que o Mariano faz no palco e estamos nos entrosando mais”, disse. “Com o tempo, conforme o número de shows, já é praticamente um show ensaiado, os passos estão sincronizados”, completou Mariano.

Novidades para os fãs

Durante a última semana, Munhoz e Mariano deixaram os fãs curiosos ao publicarem vídeos nas redes sociais, onde contavam que estavam no escritório, em Campo Grande, trabalhando em novos projetos.

“Dia 7 de agosto é o lançamento da nova música, que vem com um novo clipe. A canção é inédita, uma composição minha com o Gui Bertoldo, do Tradição. Música completamente diferente, simplesmente vai dar o que falar”, revelou Mariano.

Assédio

Durante a apresentação no Credicard Hall, a dupla ganhou diversas calcinhas e sutiãs jogados pelas fãs e contou onde estão guardados todos os presentes, além de não saberem a quantidade exata que ganharam nos shows. “Estão todas em um baú no nosso caminhão, mas eu não tenho ideia de quanto”, disse Mariano, que completou sobre o assédio: “Está cada dia melhor”.