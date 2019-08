Mel Maia é vista beijando jogador do Fluminense

A atriz Mel Maia, de 15 anos, esteve na noite de terça (6) na gravação do DVD do Nego do Borel. No show, ela foi vista acompanhada e beijando o jogador João Pedro, do Fluminense. O rapaz de 1m82 tem 17 anos e foi vendido para o Watford, da Inglaterra.

Recentemente, Mel terminou o namoro com Erick Andreas. Ao blog do Leo Dias, a mãe de Mel disse que a relação da filha com o jogador é apenas “um rolo”. “Os dois ainda são crianças”, afirmou.

Mel Maia e João Pedro

