Morre o ator e músico Jackson Odell aos 20 anos de idade

O ator, cantor e compositor Jackson Odell foi encontrado morto em sua casa, aos 20 anos de idade. O artista morava em San Fernando Valley, na Califórnia, de acordo com o site TMZ.

Não havia sinais de violências de acordo com as primeiras avaliações, mas a causa da morte ainda não foi revelada. O jovem havia se internado recentemente para cuidar do vício em drogas.

Sua carreira começou aos 12 anos, pois além da trajetória de músico, era conhecido por trabalhar em séries como Modern Family, iCarly e The Goldbergs.

No início da tarde, a família de Jackson divulgou uma nota:

“A família Odell perdeu seu filho e irmão Jackson Odell. Ele sempre será uma alma talentosa, amorosa e reluzente. Ele tinha muito mais para compartilhar. Nossa família sempre irá levar a verdade dele adiante. Nosso desejo é que o resto do mundo faça o mesmo. Nós, agoa, vamos tentar encontrar sentido dentro dessa imensa perda em privacidade.”

