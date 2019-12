Morre irmã de George Michael, exatamente três anos depois do cantor

A irmã do cantor George Michael, Melanie Panayiotou, de 55 anos, foi encontrada morta em sua casa em Londres, na noite de Natal (25).

A triste coincidência é que o irmão artista havia morrido na mesma data, três anos antes.

Em um comunicado divulgado à imprensa, a polícia inglesa disse que atendeu ao chamado de uma equipe de paramédicos às 19h35 para fazer a ocorrência de uma morte súbita. Yioda, o outro irmão de Melanie e George, foi quem achou o corpo.

Segundo a nota, o caso não está sendo tratado como homicídio e somente serão dados maiores detalhes depois de o corpo de Melanie ser examinado por um médico legista. Já o advogado dos Michael pede respeito à privacidade da família.

No mês passado, Melanie deu entrevista para o jornal Big Issue para falar sobre Last Christmas, filme baseado numa canção do Wham!

“Yog (como ela chamava o cantor) adorava o Natal e teria gostado de ver Emilia Clarke nessa produção”, declarou.

Leia mais: Greta Thunberg será personagem de conto de fadas infantil

Após lesões, Madonna cancela último show da turnê

PODCAST – Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020