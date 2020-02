Morre Cláudio Marzo aos 74 anos

Morreu na madrugada deste domingo (22) Cláudio Marzo. Aos 74 anos, ele não resistiu às complicações de um enfisema pulmonar. Cláudio estava internado desde o dia 4 de março no CTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. O corpo deve ser cremado, seguindo o desejo do ator.

Em fevereiro, Claúdio havia sido internado com um quadro infeccioso, associado à insuficiência renal e a um enfisema descompensado. Em dezembro, um quadro de arritmia cardíaca e pneumonia o levou à clínica.

Marzo iniciou sua carreira na Globo aos 25 anos de idade. Ele fez parte do primeiro time de atores contratados pela emissora, em 1965, e foi escalado para a segunda novela das 19h, A Moreninha. Antes, havia trabalhado como figurante na TV Paulista e como ator na TV Tupi.

Entre seus trabalhos mais emblemáticas estão as novelas Irmãos Coragem (1970), Fera Ferida (1993), Mulheres Apaixonadas (2003) e Desejo Proibido (2008). Seu último papel na TV foi como o Capitão Guerra no seriado Guerra e Paz.

