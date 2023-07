Morre Angus Cloud, de Euphoria, aos 25 anos

Angus Cloud, ator de Euphoria, morreu aos 25 anos, segundo a TMZ. Ele estava na casa da família, na Califórnia. A causa da morte não foi divulgada, mas um comunicado de seus entes queridos cita que Cloud lidava com a morte de seu pai, que aconteceu há uma semana.

“É com o coração pesado que tivemos que nos despedir de um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus era especial para todos nós de muitas maneiras”, disse a família.

“Na semana passada, ele enterrou seu pai e sofreu intensamente com a perda. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus falava abertamente sobre sua batalha por sua saúde mental e esperamos que sua morte seja um lembrete a outros que eles não estão sozinhos e não deveriam passar por isso em silêncio”, continuaram.

O primeiro papel de destaque do artista em Hollywood foi em Euphoria, interpretando Fezco por duas temporadas. Antes, ele havia composto o elenco em The Line e North Hollywood, além de ter participado dos clipes de “Cigarettes”, do Juice WRLD, e “Mamiii”, de Becky G & Karol G.

Ele também estava escalado para um filme da Universal Studios, dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Haviam especulações de que seria um remake de A Filha de Drácula.