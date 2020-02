Morde & Assopra: Dulce fica com a guarda do neto

Dulce obriga Guilherme a vender cocada na praça para ajudá-la a sustentar o filho

Foto: Divulgação/Rede Globo

Júlia (Adriana Esteves) ajuda Dulce (Casia Kis Magro) mais uma vez. A paleontóloga conta à faxineira que Guilherme (Klebber Toledo) está no Juizado, passando a guarda do filho para os pais de Márcia (Aline Peixoto).

As duas correm ao local e Dulce pede à juíza para ficar com o neto. E consegue. Durante a audiência, no entanto, descobre que o filho está desempregado. Ao sair dali, Dulce o obriga a vender cocada na praça para ajudá-la a sustentar a criança recém-nascida.

Naomi garante que ama Ícaro

Naomi diz à Amanda que está apaixonada pelo Ícaro

Foto: Divulgação/Rede Globo

Amanda (Carla Marins), mãe de Rafael (Henry Fiuka), chega a Preciosa. A moça aparece atendendo a um pedido de Naomi (Flávia Alessandra), que precisa da comparsa para cuidar do menino doente.

E, claro, também vem disposta a tirar a grana de Ícaro (Mateus Solano). Mas tem uma surpresa: Naomi diz à amiga que se apaixonou de verdade pelo marido. Será mesmo?