Morde & Assopra: Celeste se declara a Abner

A vilã resolve dizer a Abner que o ama

Cleonice (Vera Mancini), que não aguenta mais ver Celeste (Vanessa Giácomo) sofrer, resolve ajudar a moça. Numa conversa franca, a empregada a aconselha a jogar limpo com Abner (Marcos Pasquim), revelando seus sentimentos.

Depois, Cleonice diz que viu o fazendeiro no café e Celeste toma coragem para ir até lá. A moça garante que o ama muito, mas não sensibiliza Abner, que diz que tudo não passa de ilusão. Para complicar, perde Tonica (Klara Castanho) como aliada.

Celeste, então, desabafa com Salomé (Jandira Martini) e esta a aconselha a se vestir como Alzira. Doida para conquistar o cunhado e desencalhar, Celeste faz tudo o que mãe manda. Ela coloca as roupas da irmã falecida e fica tão parecida, que chega a assustar as pessoas que encontra pelo caminho. Loucura, loucura!