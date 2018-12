Miss Universo terá apenas juradas mulheres neste domingo (16)

A organização do Miss Universo anunciou que seu júri será formado somente por mulheres. O evento acontece neste domingo (16) de dezembro, na Tailândia, e será transmitido pelo canal Band, a partir das 22h, direto do centro de convenções IMPAC Arena, em Bangkok.

No time de juradas estarão empresárias, personalidades da moda, além de ex-titulares do concurso, como a Bui Simon, eleita a mulher mais bela do mundo em 1988. São elas: Bui Simon, Monique Lhuillier,Janaye Ingram, Michelle McLean, Iman Oubou, Lili Gil Valletta e Richelle Singson-Michael.

A amazonense Mayra Dias é a representante brasileira na disputa e conta com uma forte torcida para conquistar a coroa. Nos eventos preliminares, a jornalista amazonense tem ganhado cada vez mais destaque, como no desfile de traje típico, que aconteceu na última segunda-feira, 10.

Na ocasião, a Miss Brasil surgiu com uma fantasia representando todas as etnias indígenas e, em um determinado momento, se transformou em um beija-flor, levando a plateia ao delírio (confira o vídeo).

A 67ª edição do Miss Universo contará um número recorde de candidatas com representantes: serão 94 meninas ao todo.

Conheça as juradas do Miss Universo 2018:

Bui Simon: Miss Universo 1988, fundadora da Angel Wings Foundation, que auxilia jovens em situação de vulnerabilidade cidadãos da Tailândia oferecendo mais oportunidades educacionais.

Monique Lhuillier: Estilista e designer de moda com criações usadas por diversas personalidades, incluindo as primeiras damas dos Estados Unidos, por mais de duas décadas. Ela também é membro do Conselho de Designers de Moda da América.

Janaye Ingram: Personalidade da mídia e ativista. Foi Miss New Jersey em 2004.

Michelle McLean: Retornando a Bangkok, onde foi coroada Miss Universo 1992 pela Namíbia, ela é modelo e apresentadora de televisão, além de presidir uma fundação que leva seu nome em prol de crianças carentes.

Iman Oubou: Empresária, fundadora e editora-chefe da SWAAY Media. Foi Miss New York em 2015.

Lili Gil Valletta: Empreendedora premiada e comentarista de TV.

Richelle Singson-Michael: CEO da Platinum Skies Aviation e FinTech Casha.me.

