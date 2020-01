Mirella Santos dá à luz Valentina

Ceará segura Valentina no colo e posa ao lado da esposa.

Foto: Reprodução Instagram

Que alegria! Neste Dia dos Pais, Wellington Muniz, o Ceará, e Mirella Santos têm motivos de sobra para comemorar. É que na manhã deste domingo (10), a loira deu à luz Valentina, sua primeira filha, fruto do casamento de dois anos com o humorista. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Mirella, que informou também que a pequena nasceu pesando 3,620 kg.

O mais novo papai do mundo das celebridades está radiante. “Quero dividir com todos os fãs, amigos e familiares o momento mais inesquecível da minha vida. Nasceu hoje a nossa princesa Valentina. Eu e @misantosoficial agradecemos o carinho de vcs. O melhor presente do dia dos pais!”, declarou em sua página no Instagram.

Um amigo do casal, Xalana, também comemorou a chegada do bebê. “Nasceu hoje a tão esperada Valentina! lindaaaa já estou apaixonado por ela @misantosoficial”, escreveu. O stylist Yan Acioli, outro amigo da família, postou uma foto junto a Mirella e declarou: “Viva Valentina! Venha com muita saúde! Deus abençoe meus amigos do coração @misantosoficial & @oceara! FELIZ DIA DOS PAIS!”.

O casal deu entrada na maternidade São Luiz, em São Paulo, na manhã desse domingo. Mirella já havia assumido estar ansiosa para a chegada da filhota. Em seu Instagram, escreveu: “Contando os dias e as horas pra ter minha boneca nos braços”. Nesse sábado (9), aliás, a bela também postou na rede social que foi às compras acertar os últimos detalhes do enxoval de Valentina.

