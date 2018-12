Kate Middleton já brincou de “Eu Nunca”com ex-namorada de Príncipe William

Conhece aquele joguinho “Eu Nunca”? Famoso por ser um tipo de entretenimento para rodas de amigos em viagens, a dinâmica já serviu para a diversão de uma pessoa bem conhecida do público: Kate Middleton.

No passado, segundo informações da Cosmopolitan dos Estados Unidos, a duquesa de Cambridge participou do jogo em um jantar em que a ex-namorada do príncipe William, Carly Massy-Birch, estava.

Na brincadeira, Carly questionou “eu nunca namorei duas pessoas que estão nesta sala”, o que fez com que William lançasse olhares furiosos em sua direção. “Não acredito que você disse isso”, contestou o príncipe. Uma experiência um tanto constrangedora para todos.

