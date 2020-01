Meu Pedacinho de Chão: Epaminondas é o pai de Serelepe

Epaminondas vai ter uma grande surpresa!

Foto: TV Globo/Divulgação

A vida de Epaminondas (Osmar Prado) vai virar de cabeça para baixo. Disposto a vencer o coronel nas eleições, o Prefeito das Antas (Ricardo Blat) contrata um detetive para investigar o passado do rival.

Ele descobre, então, que, antes de se casar com Catarina (Juliana Paes), Epa teve um caso com uma jovem chamada Matilde. Na época, a moça ficou grávida, não contou nada ao amante e deixou o bebê no orfanato logo após o nascimento.

A notícia sobre o passado de Epa se espalha rapidamente, surpreendendo o coronel, que não imagina que Serelepe (Tomás Sampaio) seja seu filho.