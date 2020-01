‘Mestre do Sabor’ convoca Ana Maria Braga e tem repercussão baixa na web

Por ser a maior emissora do país, a Globo consegue com uma boa frequência monopolizar os assuntos nas redes sociais. Mesmo assim, o ‘Mestre do Sabor‘ teve com dificuldades em aparecer nos assuntos mais comentados da internet, mesmo com a participação da rainha dos memes Ana Maria Braga. Até reality show da MTV, que tem uma audiência bem menor, conseguiu mais destaque!

Quem procurasse pelo ‘Mestre do Sabor’ entre os assuntos mais discutidos do Twitter na noite de ontem (31) teria que procurar além do top 10. O reality show culinário da Globo apresentado por Claude Troisgros e com o corpo de jurados composto por José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão penou um pouco para conseguir a atenção do público na rede social, e chegou a aparecer como o 13º assunto mais comentado. Um número bem baixo, a julgar pelo fato de ser um programa do horário nobre da Globo.

‘Mestre do Sabor’ ficou muito atrás de outros dois reality shows que ocuparam as duas primeiras posições: ‘A Fazenda‘ da Record conseguiu a liderança entre os programas mais falados, seguido pelas discussões referentes ao mais recente episódio do ‘De Férias com O Ex – Celebs‘, exibido pela MTV Brasil na TV paga. Vale lembrar que o problema não é a competição com esses outros programas, afinal o antecessor do ‘Mestre do Sabor’ (o ‘The Voice Brasil‘) normalmente emplacava até mais de um termo entre os 5 assuntos mais discutidos na rede social.

O ‘Mestre do Sabor’ exibido na quinta-feira foi o primeiro a exibir competição culinária, mas o formato confundiu o público. Ana Maria Braga, a convidada da noite, assumiu o posto de apresentadora provisória porque Claude, o apresentador tradicional, seria responsável por julgar os pratos feitos com base no desafio feito pela loira. Isso garantiu a imunização do time de José Avillez.

A parte final do programa mostrou os demais cozinheiros fazendo pratos a cegas para os três jurados, que eliminaram dois participantes apenas pelo sabor do prato. Quem acabou saindo foi Mariana Pelozio e Roberto Neves, que abandonam a chance de ganhar o prêmio de 250 mil reais.