Melissa Gurgel, do Ceará, é coroada Miss Brasil 2014

Melissa Gurgel, do Ceará, é a nova Miss Brasil. A bela venceu 26 concorrentes de todo o país no concurso realizado neste sábado (27), em Fortaleza. A cearense de 20 anos recebeu a coroa de Jakelyne Oliveira, vencedora no ano passado, e será a representante brasileira no Miss Universo, que acontece em Miami, nos EUA, em janeiro.

O segundo lugar ficou com Fernanda Leme, Miss São Paulo, e, o terceiro, com Deise Benício, Miss Rio Grande do Norte. As duas ganham uma viagem para o caribe mexicano, enquanto a vencedora Melissa leva para casa um carro zero km e a coroa, avaliada em R$ 14 mil.