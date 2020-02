Melhores e Piores de 2010: Os vencedores

Revelação: Mayana Neiva roubou a cena como Desirée, em Ti-ti-ti

Foto: Divulgação/Rede Globo

Artista Revelação: Mayana Neiva (Desiree, Ti-ti-ti)

Mayana Neiva desbancou fortes concorrentes e foi eleita pelas internautas a Artista Revelação de 2010. Prêmio merecido, afinal a ex-Miss Paraíba vem roubando a cena como a exuberante e atrapalhada Desiree no sucesso Ti-ti-ti.



Resultados:

Mayana Neiva (Ti-ti-ti) 33%

Mayana Moura (Passione) 19%

Adriana Birolli (Viver a Vida) 19%

Klara Castanho (Viver a Vida) 16%

Fiuk (Malhação ID) 8%

Paloma Bernardi (Viver a Vida) 6%

Melhor Novela: Ti-ti-ti

O remake da novela de 1985 está sendo um sucesso absoluto. Com um elenco inspirado e um roteiro ágil e divertido, a trama conquistou o publicou, deixou para trás folhetins que foram exibidos no horário nobre da Globo e foi eleita a Melhor Novela de 2010!



Resultados:

Ti-ti-ti 40%

Viver a Vida 21%

Escrito nas Estrelas 15%

Passione 10%

Poder Paralelo 9%

Bela, a Feia 5%

Faltou química: Diana e Mauro amargaram o título de casal mais sem sal

Foto: Divulgação/Rede Globo

Casal sem sal: Mauro e Diana (Passione)

Faltou química para os personagens de Rodrigo Lombardi e Carolina Dieckmann na novela Passione. O público considerava a dupla sem graça e chegou a preferir que Mauro ficasse com Melina, que a principio deveria ser uma vilã. Resultado? Pior casal do ano…



Resultados:

Mauro e Diana (Passione) 32%

Marcos e Helena (Viver a Vida) 22%

Deodora e Portinho (Tempos Modernos) 17%

Bernardo e Cris (Malhação ID) 15%

Zeca e Nelinha (Tempos Modernos) 9%

Fátima e Sinval (Passione) 5%

Foi o ano dele: Caio Castro foi eleito o Gato do Ano com sobras

Foto: Divulgação/Rede Globo

Gato do Ano: Caio Castro

Não teve para ninguém em 2010. O ator Caio Castro se livrou do estigma de ex-Malhação e brilhou na pele de Edgar, na novela Ti-ti-ti. Como consequência, deixou de ser admirado apenas pelas fãs adolescentes e passou a arrancar suspiros de mulheres de todas as idades. Confira aqui uma entrevista exclusiva com o Gato do Ano!



Resultados:

Caio Castro 44%

Mateus Solano 21%

Robert Pattinson 14%

Rodrigo Hilbert 10%

Rodrigo Lombardi 8%

Javier Bardem 3%

Show de intepretação: Alinne Moraes emocionou como Luciana e foi escolhida a Melhor Atriz

Foto: Divulgação/Rede Globo

Melhor Atriz: Alinne Moraes (Viver a Vida)

Em um dos papéis mais difíceis de sua carreira, Alinne Moraes emocionou o publico interpretando Luciana, em Viver a Vida. Na trama, ela é uma modelo mimada que, após sofrer um acidente e ficar paralítica, luta com garra para se recuperar da melhor forma possível e buscar a felicidade apesar das limitações físicas. Inesquecível!



Resultados:

Alinne Moraes (Viver a Vida) 37%

Claudia Raia (Ti-ti-ti) 25%

Mariana Ximenes (Passione) 19%

Lilia Cabral (Viver a Vida) 13%

Miriam Freeland (Poder Paralelo) 3%

Leandra Leal (Passione) 3%

Pior atriz: Carolina Dieckmann (Passione)

Foi um ano para Carolina Dieckmann esquecer. A mocinha Diana, de Passione, não caiu nas graças dos telespectadores que a achavam sem sal e chata. A rejeição foi tanta que Diana acabou morta nos últimos capítulo da trama. Poucos foram os que lamentaram…



Resultados:

Carolina Dieckmann (Passione) 38%

Priscila Fantin (Tempos Modernos) 14%

GraziMassafera (Tempos Modernos) 14%

Tammy Di Calafiori (Passione) 12%

Fernanda Vasconcellos (Tempos Modernos) 12%

Taís Araújo (Viver a Vida) 10%

Duas caras: Mateus Solano brilhou como Miguel e Jorge e mereceu o prêmio de Melhor Ator

Foto: Divulgação/Rede Globo

Melhor ator: Mateus Solano (Viver a Vida)

Após conquistar o público como o boêmio e sedutor Ronaldo Bôscoli, na minissérie “Maysa”, Mateus Solano ganhou a responsabilidade de ser um dos protagonistas no horário nobre da Globo. E o mais complicado: interpretando gêmeos! O ator tirou o desafio de letra e deu show no papel do relaxado Miguel e do sisudo Jorge.



Resultados:

Mateus Solano (Viver a Vida) 41%

Cauã Reymmond (Passione) 17%

Alexandre Borges (Ti-ti-ti) 14%

Gabriel Braga Nunes (Poder Paralelo) 11%

Reynaldo Gianecchini (Passione) 10%

Werner Schünemann (Passione) 7%

Pior Ator: Fiuk (Malhação ID)

Todo o inegável carisma de Fiuk não foi suficiente para convencer as internautas de seu talento dramático. O filho de Fábio Jr não agradou e foi escolhido o pior ator do ano por sua interpretação de Bernardo em Malhação ID. Apesar disso, a novelinha foi um sucesso de audiência. E o jovem astro ainda tem bastante tempo pela frente para ganhar mais experiência e melhorar sua atuação.

Resultados:

Fiuk (Malhação ID) 43%

Iran Malfitano (Bela, a Feia) 20%

Thiago Rodrigues (Tempos Modernos) 15%

Kayky Brito (Passione) 10%

José Mayer (Viver a Vida) 9%

Marcello Antony (Passione) 3%

Romântica mas com personalidade: Em Ti-ti-ti, Marcela é uma mocinha moderna

Foto: Divulgação/Rede Globo

Melhor Mocinha: Marcela (Ti-ti-ti)

Isis Valverde mostrou que sabe alinhar talento e carisma e emplacou mais uma personagem de sucesso. Cheia de personalidade e atitude, mas sem perder o romantismo, Marcela, de Ti-ti-ti, é uma mocinha moderna. As cenas da personagem com o galã Edgar têm feito as telespectadoras suspirarem…

Resultados:

Marcela (Ti-ti-ti) 39%

Viviane (Escrito nas Estrelas) 27%

Luciana (Viver a Vida) 16%

Bela (Bela, a Feia) 8%

Serafina (Uma Rosa com Amor) 7%

Lígia (Poder Paralelo) 3%

Amalucado: Malvado e divertido, Gilmar foi eleito o Melhor Vilão

Foto: Divulgação/Rede Globo

Melhor vilão: Gilmar (Escrito nas Estrelas)

Divertido e diabólico, o vilão interpretado por Alexandro Nero atormentou a vida da mocinha Viviane em Escrito nas Estrelas, outra novela que fez sucesso em 2010. Apesar de toda a maldade, Gilmar caiu nas graças do público por conta de seus olhares amalucados e seu sarcasmo afiado.

Resultados:

Gilmar (Escrito nas Estrelas) 30%

Saulo (Passione) 21%

Verônica (Cama de Gato) 18%

Isabel (Viver a Vida) 12%

Bruno (Poder Paralelo) 10%

Odete Roitman (Vale Tudo) 9%

Diva: Beyoncé continua encantando os brasileiros e foi escolhida o Destaque Internacional

Foto: Divulgação

Destaque internacional: Beyoncé

Lady Gaga e Justin Bieber bem que tentaram, mas ninguém foi capaz de tirar o primeiro posto da diva Beyoncé. A cantora americana mostrou que ainda está com tudo e levou o público brasileiro à loucura em shows realizados no país, em fevereiro. Prêmio merecido!



Resultados:

Beyoncé 26%

Lady Gaga 22%

Justin Bieber 22%

Shakira 16%

Black Eyed Peas 11%

Rihanna 3%

Sucesso meteórico: Luan Santana conquistou o Brasil em pouco tempo

Foto: Divulgação

Destaque Musical: Luan Santana

Com o perdão do trocadilho, a ascensão de Luan Santana em 2010 foi meteórica. O sertanejo estourou com o hit “Meteoro da Paixão” e se tornou o maior fenômeno musical de 2010, lotando shows em todo o Brasil e levando fãs ao delírio. Será que vem mais por aí em 2011?



Resultados:

Luan Santana 33%

Ivete Sangalo 17%

Victor & Leo 17%

Maria Gadú 16%

Claudia Leitte 13%

Diogo Nogueira 4%