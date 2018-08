Com as redes sociais, os familiares de algumas celebridades também tem se tornado famosos. É o caso de Bruna Santana, 23 anos, irmã do cantor Luan Santana, 27 anos. A jovem esbanja estilo em um perfil com mais de 779 mil seguidores no Instagram.

Em abril deste ano ela participou do programa Tamanho Família junto com o irmão, o pai, João, e o tio, Max, mas não costuma fazer aparições públicas ao lado do cantor. Seu perfil é recheado principalmente de fotos individuais mostrando seus looks do dia e um pouco do seu estilo de vida. Fica a dica, para quem gosta de seguir influencers com essa pegada.

