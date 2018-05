Meghan Markle quebra silêncio sobre drama familiar

Com o casamento real se aproximando, as notícias sobre a família da noiva Meghan Markle estão tomando contas do noticiário. Um dos casos mais comentados foi sobre o pai da noiva de príncipe Harry, que admitiu ter combinado com um fotógrafo para registrá-lo experimentando ternos para a cerimônia, bem como teria sofrido um ataque cardíaco dias antes da data em que levaria a filha ao altar.

Após dias de silêncio, nesta quinta-feira (17), Meghan decidiu se pronunciar sobre o assunto e usou as redes sociais do Palácio de Kensington para soltar um comunicado.

“Infelizmente, meu pai não poderá participar do nosso casamento. Eu sempre me preocupei com meu pai e espero que ele possa ter o espaço que precisa para focar em sua saúde”, diz a nota em nome da atriz. “Eu gostaria de agradecer a todos que ofereceram generosas mensagens de apoio. Por favor, saibam o quanto eu e Harry estamos ansiosos para dividir com vocês o nosso dia especial no sábado.”