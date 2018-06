A única bolsa que Meghan Markle usa agora que é da realeza

O estilo de Meghan Markle sofreu algumas mudanças depois do casamento com o Príncipe Harry e, entre elas, estão as bolsas que compõe o look da duquesa. Ela continua escolhendo bolsas exclusivas, que variam nas tonalidades, mas a forma e o tamanho se tornaram muito mais uniformes por uma regra da realeza.

Antes do casamento, Meghan já era conhecida por ditar tendências. Seu amor por bolsas, contribuiu para o chamado O Efeito Meghan – um movimento global de compras que se inflama toda vez que ela aparece nas ruas. Depois que ela usou a bolsa crossbody Mulberry azul-marinho para o Commonwealth Day (celebração que acontece anualmente na Abadia de Westminster, na segunda segunda-feira de março) em março, a Poshmark informou que as vendas da bolsa aumentaram em 95%.

–

Agora que faz parte da família real e precisa seguir regras, a duquesa transformou a clutch em sua bolsa para todas as ocasiões – uma excelente notícia para as marcas em que ela apostar. Normalmente, Meghan escolhe bolsas pequenas e com detalhes metálicos que se encaixam bem em uma das mãos, como a bolsa preta da Givenchy que usava no primeiro compromisso com a rainha Elizabeth II.

Kate Middleton também precisa seguir essa regra, assim como as outras mulheres da realeza. A princesa Diana não só era adepta do modelo, como o utilizada para tampar decotes ao entrar e sair de veículos.

–

Leia mais: Meghan Markle revela dieta que fez a diferença em sua pele

Siga CLAUDIA no Instagram