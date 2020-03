Meghan mal consegue conter a alegria ao finalizar os compromissos reais

“E viveram felizes para sempre.” A frase clássica dos contos de fadas parece fazer ainda mais sentido quando príncipe e princesa decidem correr para longe do castelo. Assim finalizam os compromissos reais Harry e Meghan Markle, que deixarão de ser Duques de Sussex no próximo dia 31 de março.

O final dessa jornada dramática, que envolveu desde a permissão da Rainha Elizabeth II até a reivindicação do nome Sussex Royal, parece fazer bem ao casal. Depois de uma temporada no Canadá para descanso, eles voltaram mais felizes e apaixonados do que nunca. Prova esta de que, ao menos por enquanto, a decisão difícil parece ter sido acertada.

Um tanto de semiótica ajuda a explicar como até as roupas de Meghan mudaram. As escolhas que passavam por tons mais sóbrios, como cinzas, marinhos, camelo e verde escuro, ganharam novos contornos. Nas últimas três aparições, a atriz trocou o discreto por cores vibrantes – que não passam despercebidas de forma alguma.

Primeiro, usou um tubinho curto turquesa com saltos azuis para um jantar de caridade. O que chamou a atenção na cena, além do sorriso estonteante e do “glow”da pele, foram os looks coordenados entre ela e Harry.

*Foto contemplativa dos dois de mãos entrelaçadas (quebra de protocolo? Será?)*

Mais um dia, mais um vestido icônico. Meghan usou uma combinação monocromática de vermelho brilhante, incluindo nas joias, para um evento de música. Destaque para o cabelo bem liso e polido para trás, que deu um toque sexy ao conjunto.

Por fim, um verde floresta vibrante, também em uma composição de cor única, foi o eleito para uma homenagem à Commonwealth. Detalhe do forro do terno de Harry no mesmo tom: