Meghan deleta suas contas nas redes sociais

A atriz Meghan Markle desativou na tarde de ontem, terça (9), todas as suas contas pessoais nas redes sociais. Ela e o príncipe Harry fizeram a primeira aparição pública de 2018, em Londres, durante visita a uma rádio. O casamento dos dois está marcado para 19 de maio.

Como relatou o E! News, nenhum membro da realeza possui contas pessoais no Facebook, no Instagram ou no Twitter, apenas perfis verificados do Kensington Palace (@kensingtonroyal), da Clarence House (@clarencehouse) e o da Família Real (@theroyalfamily).

