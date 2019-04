Medina tem vídeo íntimo com mulher seminua vazado na internet

Gabriel Medina teve um antigo vídeo íntimo vazado no Instagram na noite de terça-feira (3). Na gravação, o surfista aparece ao lado de uma mulher loira, vestida apenas com lingerie. A jovem pede para ele parar de gravar, sem ser atendida. O rapaz ainda pede que a mulher olhe para a câmera, mas ela recusa.

O vídeo foi disponibilizado por uma conta de fofoca no Instagram, Subcelebrities, e viralizou rapidamente na internet. Segundo o perfil, a gravação foi postada, primeiramente, em uma conta fechada de Medina, que ele usa para interagir apenas com amigos íntimos. O vídeo foi deletado, mas cópias foram feitas e publicadas.

A assessoria do surfista afirmou que o vídeo vazado é de 2012 e que o caso será levado à Justiça. “A assessoria reforça que os advogados já foram acionados em busca do responsável pelo novo vazamento do vídeo para que as medidas judiciais sejam tomadas para preservar a imagem dos dois envolvidos”, informou o comunicado ao UOL.

