Mãe de Mc Kevin se despede do filho em post nas redes sociais

A mãe do cantor MC Kevin usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para se despedir do filho, que faleceu na noite deste domingo (16) após cair do quinto andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de janeiro.

Valquiria Nascimento postou a última foto pessoal que o cantor havia enviado para ela. Na descrição, a mãe agradeceu por Kevin ter sido, além de filho, um amigo.

“Você está levando um pedaço de mim”, escreveu Valquiria em seu perfil do Instagram. “Tá doendo tanto tanto mas tanto não tenho palavras.”

Quem foi MC Kevin

Natural de São Paulo, Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, deu início a sua carreira em 2013, no auge do funk ostentação no país.

Na Internet, o cantor atingiu a marca de quase 10 milhões de seguidores no Instagram e 500 mil inscritos no seu canal no YouTube. No Spotify, o funkeiro contava com quase 2 milhões de ouvintes mensais. Mesmo com o seu público em ascensão, ele planejava fazer uma pausa em sua carreira, decisão que dividiu na letra do seu último single Passado &Presente.

Kevin havia acabado de reatar o relacionamento com a advogada Deolane Bezerra, com quem se casou há apenas duas semanas, em uma cerimônia íntima no México.

Além da esposa, MC Kevin também deixa uma filha de cinco anos, Soraya Nascimento Gusmão, fruto de um antigo relacionamento do cantor com Evelin Gusmão. A mãe da menina, que também prestou homenagens ao cantor, diz ainda não ter encontrado palavras para contar à filha sobre a partida do pai.

Causa da morte

A polícia ainda investiga a causa da morte de MC Kevin, mas de acordo com as informações preliminares concedias pela Polícia Militar, a morte teria sido acidental, após o funkeiro ter tentado pular da varanda do quarto para a piscina e ter batido com a cabeça na borda da mesma.

A esposa de MC Kevin, alguns amigos e a equipe de produção do cantor que também estavam no local do acidente serão ouvidos pelas autoridades durante as investigações. O corpo de Kevin deverá ser liberado do Instituto Médico Legal (IML) ainda nesta segunda-feira (17).