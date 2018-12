Mayra Cardi cobre rosto da filha com pano e revolta seguidores

View this post on Instagram

Tenho 35 anos e já sou uma empresaria de grande porte, com prestadores de serviços com famílias enormes que dependem de mim, tenho um filho de 18, fui mãe aos 17 e tive que aprender com a vida a como cuidar dele e botar comida para dentro de casa. Já passei muito aperto, andei muito de metro e ônibus já dividi muita marmita de 5 reais com minha mãe porque era o que tinha. Fui abusada sexualmente, , sequestrada, apanhei, lutei muito para chegar onde estou e ter tudo que tenho, perdi meu pai de cancer e tive que virar o adulto responsável da casa e de muitas vidas, e sou sempre muito alegre nunca conto minhas desgraças para ninguém, pois acho que elas só servem para nos empurrar para frente e não para sermos a vítima. Hoje tenho tudo que nunca imaginei, uma empresa que realiza sonhos e transforma vidas, que devolve amor próprio e esperança. Tenho um marido maravilhoso, uma casa linda, saúde e um casal de filhos. Eu poderia ter 4 babás porque hoje posso pagar, mas escolhi cuidar integralmente da minha bebe, e passo os meus dias assim, com peito para fora sem poder colocar as roupas que eu gostaria, sem poder sair de casa, acordando de 2 em 2 horas para ser mãe, com seio sangrando, olheiras e sono atrasado, escolhi viver para minha filha mesmo podendo e tendo a escolha de ter ajuda eu não quis. Infelizmente temos vivido um momento muito chato onde somos julgados o tempo todo e existem muitas pessoas cheia de dedos para apontar. Fico muito triste com o mundo que estamos criando para nossos filhos… eu continuarei lutando como sempre lutei, fazendo o bem como sempre fiz e principalmente entregando amor a toda vez que eu receber ódio, pois é isso que tenho para entregar! “Assistam nos meus destaques o vídeo (desabafo)”