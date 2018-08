MasterChef Profissional terá o dobro de participantes

CLAUDIA participou nesta terça-feira (15) do almoço de lançamento da terceira edição do Masterchef Profissional, que reúne cozinheiros que já trabalham na área e que irão disputar o troféu e prêmios, entre eles, o valor de R$ 200 mil. O primeiro episódio vai ao ar no dia 21 de agosto, terça-feira, às 22h30. No dia, o público conhecerá os competidores e poderá matar a saudade dos jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Érick Jacquin e da apresentadora, Ana Paula Padrão.

Para a nona temporada de MasterChef Brasil (amadores, profissionais e kids), a Band anuncia que uma das novidades será que o número de participantes irá dobrar, aumentando a competitividade entre os chefs. Logo no primeiro episódio, assim que os 13 competidores iniciais pisarem na cozinha, descobrirão que mais 13 estarão cozinhando com eles para ganhar os prêmios.

Entre os 26 competidores, apenas 14 irão permanecer na cozinha do programa. Os embates que eliminarão parte dos chefs profissionais promete exigir um alto nível gastronômico. Todos os selecionados na primeira fase competirão entre si para garantir sua vaga.

Além dessa mudança, a temporada também anuncia grandes prova. A maior delas – também a maior da história do MasterChef, colocará os competidores para cozinhar para um público de 350 pessoas. Além desse teste enorme, os profissionais ainda terão que cozinhar no meio da natureza, criar harmonizações e pratos monocromáticos.

