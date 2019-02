Em meio a polêmica, Marina Ruy Barbosa mandará recado em novela

Após a polêmica separação de José Loreto e Débora Nascimento que envolveu Marina Ruy Barbosa, o autor Aguinaldo Silva resolveu reescrever uma cena de um capítulo de ‘O Sétimo Guardião’.

Silva dará uma chance a Marina de responder, através do folhetim, às acusações que recaíram sobre ela. A informação é da colunista Cristina Padiglione.

Um perfil falso será criado na internet para acabar com a relação de Jurandir (Paulo Miklos) e Milu (Zezé Polessa). A personagem Luz, interpretada por Marina, dirá: “Quem perderia o seu tempo para ficar detonando a vida dos outros? Seja quem for, não pode ficar impune. Usar as redes sociais para caluniar e difamar os outros é crime, pode até dar cadeia”.

