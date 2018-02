A atriz Marina Ruy Barbosa, 22 anos, se veste de noiva mais uma vez. Isso mesmo! Após usar quatro looks para se casar com Xande Negrão no ano passado – para o registro civil, para cerimônia budista, para cerimônia católica íntima e para a badalada festa de casamento –, ela assume o papel de noiva novamente, dessa vez, na pele da personagem Amália de Deus Salve o Rei.

A personagem irá se casar com Afonso, vivido por Romulo Estrela, no capítulo desta terça-feira (06) da novela das 18h da TV Globo. A figurinista Mariana Sued foi quem idealizou o vestido. Ela usou o universo viking como inspiração para criar o modelo. “Na época, não era comum o vestido branco para a noiva. Optamos por usar o bege claro nela e nele. O vestido de Amália é feito com colchas compradas em brechós e tem um trabalho de macramê no decote e nos ombros”, disse ao jornal Extra.

O véu de Amália foi feito a partir da barra de uma rede, enquanto a cabeça leva flores de pano com medalhões, que são porta-jóias de metal. Já o noivo, estará com uma túnica de tecido rústico claro, com bordados de linha e barbante.

Veja as imagens da cerimônia gravada em dezembro: