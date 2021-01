“Sexista e racista”, diz marido de Serena sobre homem que ofendeu a esposa

Ainda em 2021, Serena Williams, 39 anos, foi alvo de comentários ofensivos sobre seu peso e idade. O responsável foi o dono do torneio Madrid Open e ex-tenista, o bilionário Ion Tiriac, um homem branco de 81 anos.

“Com essa idade e peso que tem agora, ela não se move tão facilmente como fazia há 15 anos”, comentou o ex-tenista em uma entrevista para a emissora TVR. Ion seguiu: “Serena era uma jogadora sensacional. Se ela tivesse um pouco de decência, ela se aposentaria! De todos os pontos de vista”.

Vale lembrar que, em 2017, Serena conquistou o Austrália Open durante a gestação de sua filha Olympia. Além disso, a atleta coleciona 23 títulos de Grand Slam, dependendo apenas de mais uma vitória para igualar o recorde da tenista Margaret Court.

A fala do bilionário foi definida por Alexis Ohanian, marido de Serena e pai de Olympia, como “racista” e “sexista“. No Twitter, o empresário escreveu: “É seguro dizer que ninguém dá a mínima para o que Ion Țiriac pensa”. Ele ainda rebateu ao dizer que sua filha tem mais vitórias no Grand Slam do que o ex-atleta. “2021 e sem hesitação quando um palhaço racista/sexista com uma plataforma vier falar da minha família”.

Para Ohanian, o enfrentamento a desigualdades, como e a gênero e raça, não se restringe ao campo do discurso. Em junho do ano passado, o empresário abriu mão da sua posição no conselho da Reddit, rede social que fundou há 15 anos, para dar oportunidade a pessoas negras.

“Já está tarde para fazermos a coisa certa. Estou fazendo isso por mim, pela minha família e pelo meu país. Estou dizendo isso como um pai que precisa ser capaz de responder à filha negra quando ela pergunta: “O que você fez?”, comentou na época no anúncio da sua saída do cargo.

No Twitter, Serena também endossou a atitude antirracista do marido. “Ter pontos de vista diversos em qualquer conselho é importante. Estou tão orgulhoso de você, Alexis. Eu sei que Olympia também ficará. ”

