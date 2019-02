Mariano cortou o cabelão e ficou igual a um príncipe da Disney

Mariano, da dupla com Munhoz, passou cerca de 16 anos ostentando um cabelão. Nesta quarta (6), no entanto, o sertanejo apareceu com um visual totalmente diferente: um corte bem curtinho o fez ficar irreconhecível.

“Já estou estudando mudar o corte de cabelo há quase um ano. Estava bem cansado dele comprido, afinal, usei assim a vida inteira”, afirmou o cantor em entrevista à Vogue Brasil.

Veja antes:

E como ficou: