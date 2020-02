Mariana Ximenes apaixonada

Mariana Ximenes e Santiago Bebianno estariam se encontrando em Búzios

Foto: João Miguel Jr/ Rede Globo e Reprodução

A estrela Mariana Ximenes vive um momento de alegria plena! Isso porque, além de estar prestes a brilhar na próxima novela global das 9, Passione, na pele da vilã Clara, a bela encontrou um novo amor: o empresário Santiago Bebianno.

Cerca de nove meses após o fim do casamento de oito anos com o produtor de cinema e sócio da Conspiração Filmes, Pedro Buarque de Holanda, a musa foi flagrada na semana passada em Búzios (RJ) no maior clima de romance com o rapaz, sócio do restaurante Rocka, localizado no balneário fluminense.

Discreta em relação à vida pessoal, Mariana prefere não comentar o assunto. Tanto que sua assessoria de imprensa avisou à TITITI que tem ordens para falar somente sobre temas relacionados à profissão da artista. No entanto, uma pessoa próxima ao gato revelou que a atriz tem ido a Búzios todos os finais de semana. E até já levou o colega Reynaldo Gianecchini, com quem formará uma dupla criminosa em Passione, ao estabelecimento do amado.

Tudo indica que ela e Santiago se conheceram em novembro passado durante o 15o Búzios Cine Festival. Na ocasião, Mariana passou alguns dias por lá acompanhada de um grupo de amigos e, dizem, teria se encantado com o bonitão.