Mariana Rios adota corte que é tendência para 2019

Em clima de renovação para o próximo ano, Mariana Rios compartilhou com seus seguidores seu novo corte de cabelo. O visual da atriz surpreendeu por ela ter radicalizado e abandonado o cabelão.

O penteado, feito pelo cabeleireiro Romeu Felipe, segue acima do pescoço, com as pontas assimétricas e um estilo moderno.

O novo visual foi divulgado pela própria artista em seu perfil do Instagram com uma foto do novo cabelo. Publicada nesta quinta-feira (20), a imagem já tem mais de 200 mil curtidas.

Entre os comentários dos internautas, os fãs de Mariana elogiam o novo penteado. “Gata”, “Arrasou” e “Lacrou” foram algumas das observações feitas pelos fãs.

Confira o novo visual da Mariana:

Leia também: Sabrina Sato mostra rostinho da filha pela primeira vez

+ 6 cortes de cabelo que vão bombar em 2019

Siga CLAUDIA no Instagram