Mariana Rios, a estrela de “Malhação”, lança CD

Mariana Riios

Foto: Divulgação

Mariana Rios estreou na TV como a Yasmin, de Malhação, e passou os últimos dois anos sendo um dos grandes destaques do programa. Mas, este mês, a bela, de 24 anos, se despede da personagem. Foram dois anos de muito trabalho e enorme reconhecimento do público e da crítica. Até mesmo a musa Cláudia Leitte se derreteu em elogios quando contracenou com Mariana na novela juvenil da Globo. “Nossa, essa menina é incrível. Tão nova e já sabe tudo. Ela me ajudou muito nos meus primeiros passos como atriz. E a ‘bicha’ ainda canta muito! Mariana vai longe”, prevê a cantora. E a mineirinha de Araxá, no momento, quer mesmo se dedicar à carreira musical: “Eu canto desde os cinco anos de idade e componho desde os 10. Mas agora é que estou lançando meu primeiro trabalho, meu projeto de vida”, conta ela, orgulhosa de seu novo CD, que será lançado no palco do Canecão, Rio, no dia 22.

Depois de duas temporadas em Malhação, o que você vai carregar de saudades?

Yasmin foi muito importante pra mim e eu nunca vou esquecer. Me marcou demais. Vou sentir saudades do elenco e de todas as pessoas que conheci trabalhando em Malhação. Aprendi bastante coisa e fiz muitos amigos.

Yasmin era conhecida por seus bordões. Quem os criou?

Todos os bordões foram bolados por mim. Eu tive a liberdade, a partir do momento em que eu falei o primeiro. A autora gostou e me deixou continuar e até foi me ajudando, dando dicas…

Pouca gente sabe que você começou sua carreira como cantora. Quando foi que você quis ser atriz?

Eu resolvi mudar para o Rio de Janeiro para fazer teatro e também como uma forma de conhecer pessoas, interagir melhor em uma cidade onde não conhecia ninguém. E foi assim que eu me interessei pela atuação.

É verdade que você cantou no teste para Malhação 2007?

Eu cantei. Cheguei lá e falei que cantava. Fiz três testes para a temporada e antes já tinha feito alguns. Pensei até em desistir… É uma área difícil, acho que todo ator pensa isso em algum determinado ponto da carreira.

Você toma cuidados com a voz?

Tomo alguns. Evito tomar muito gelado, faço aquecimentos antes de cantar, bebo mel e inalo soro fisiológicoMari.

Agora você pretende ficar só na música?

Não, de jeito nenhum. Meu contrato com a Rede Globo vai até 2011 e, apesar do CD, quero continuar atuando. Ainda não tenho nenhum projeto à vista, mas se surgir…

E seu relacionamento com Di Ferrero (Nx Zero)? Como você lida com as saudades? Vocês pensam em cantar juntos?

Apesar de ele viajar sempre, a gente fica no máximo dois dias sem se ver. Mas se a saudade bater mais forte também é bom, né? Nunca planejamos gravar algo juntos, ainda é muito cedo para pensar nisso.

Mariana, quais são suas expectativas para esta nova fase?

Eu estou num momento muito feliz. Espero que continue dando tudo certo, assim como deu até agora. Estou muito bem com tudo que vem acontecendo e o que eu mais quero é que as pessoas gostem da minha música.