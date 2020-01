Mariana Ferrão fala pela primeira vez sobre saída de Fernando Rocha

Na última quarta-feira (27), o público foi surpreendido pelo fim do contrato de Fernando Rocha com a Rede Globo. O apresentador trabalhou oito anos ao lado de Mariana Ferrão, no programa “Bem Estar”. Já nesta quinta-feira (28), com tanto tempo de amizade, a jornalista fez questão de usar o Instagram para se pronunciar sobre o fim da parceria na frente das câmera.

Com o costume de postar vídeos curtos bem cedo, Mariana revelou que não havia falado sobre o assunto no dia anterior porque Fernando ainda não havia vindo a público para contar a notícia aos telespectadores. “Eu achei que ele deveria falar primeiro”, pontuou a apresentadora.

Mesmo com poucas palavras, a jornalista também confessou que o sentimento de saudade é inevitável. “Quem me conhece de perto sabe o tanto que ele está me fazendo falta. E o que nos falta também nos forma”.

Confira o vídeo na íntegra: