Maria Gadú vai parar na delegacia

Revelação da MPB, Maria Gadú é

intérprete do sucesso “Shimbalaiê”.

Foto: AgNews

A cantora Maria Gadú, grata revelação da MPB, se envolveu em uma confusão no Aeroporto do Galeão, no Rio, dia 14. Por isso, deverá responder a um processo no Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro, aberto por um dos funcionários da TAM.

Segundo consta, o tumulto começou quando a intérprete do sucesso Shimbalaiê, tema de Dora (Giovanna Antonelli) em “Viver a Vida”, se distraiu tomando uma latinha de energético na hora do embarque. Ela demorou a passar pelo portão que dava acesso à aeronave. Os demais passageiros, inclusive músicos da banda da artista, já haviam embarcado, mas, dizem, Maria e um integrante do grupo não quiseram descartar as bebidas e se atrasaram.

Um funcionário da TAM informou que o tempo-limite de espera para entrar no avião havia sido excedido e que a dupla não poderia embarcar mais.

De acordo com uma fonte da TITITI dentro da TAM, a cantora estava muito perturbada, afirmando que não iria perder aquele voo. E, supostamente, insultou e agrediu fisicamente o empregado da empresa. A Polícia Federal foi acionada e encaminhou a cantora à delegacia do aeroporto, onde ela prestou esclarecimentos.

A delegada Teresa Pezza, da Delegacia de Atendimento ao Turista no Galeão, informou: os depoimentos de ambas as partes foram tomados e houve registro de injúria por parte do funcionário da companhia. Ele não fez queixa de agressão. “Escutamos e tomamos nota da versão de ambos os lados, fizemos o registro de queixa e o processo será encaminhado à Justiça, por meio do Juizado Especial Criminal”, esclareceu a autoridade. Procurada, a assessoria de imprensa de Maria Gadú confirmou o episódio, no entanto, informou que a intérprete não falaria mais no assunto.