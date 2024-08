Atriz de Barbie surge com barrigão de grávida (e você vai amar as fotos)

Grávida de seu primeiro filho, Margot Robbie revelou que sua barriga deu uma verdadeira espichada. A atriz que deu vida à Barbie nos cinemas surgiu com as curvas da gravidez à mostra durante uma viagem de férias pela Itália.

Margot Robbie mostra barrigão da primeira gravidez

Mãe de primeira viagem, Margot Robbie parece estar aproveitando os últimos meses a sós com o marido para viver uma verdadeira “babymoon” (uma espécie de lua de mel antes do bebê nascer). A prova disso é que a atriz e o produtor de cinema, Tom Ackerley, estão curtindo as férias na Itália.

O casal foi clicado em um passeio pela Sardenha, mas o que acabou roubando a cena mesmo foi o barrigão da atriz. Usando uma camisa branca com apenas um botão fechado, Margot deixou as curvas da primeira gestação em total evidência.

Para se proteger do sol do verão europeu, a atriz usou ainda um chapéu preto e óculos escuros. Veja as fotos:

Essa não é a primeira vez que Margot Robbie é clicada com a barriguinha à mostra. Em julho, antes mesmo de revelar a gestação, ela chamou a atenção e gerou dúvidas sobre a gravidez ao aparecer com as curvas despontando. Linda, né?

