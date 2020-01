Márcio Victor, do Psirico, é internado e cancela show

Uma das atrações mais esperadas no Carnaval de Salvador, Márcio Victor cancelou um show neste sábado (14) por motivos de saúde. Com fortes dores abdominais, ele deu entrada no Hospital Aliança, foi diagnosticado com apendicite e passou por cirurgia.

De acordo com sua assessoria de imprensa, a equipe médica está otimista com a recuperação do cantor, e por isso somente uma apresentação foi cancelada.

Na sexta (13), o cantor percorreu todo o circuito Barra Ondina e depois se apresentou no Camarote Salvador. Lá, tentou se recompor e chegou a posar sorridente para os fotógrafos no camarim, mas precisou mesmo ser levado ao hospital. Melhoras pra ele!