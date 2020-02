Marcelo Augusto quer fazer novela na Globo

Marcelo Augusto prestigiou o camarote Contigo! e “bancou o barman” em um dos espaços.

Foto: Marcio Irala

O cantor e ator Marcelo Augusto, que trabalhou por 12 anos no programa Turma do Didi, foi um dos famosos que “bombou” na quinta noite de festa e curtição no espaço do camarote Contigo!, em Salvador.

“Eu adoro essa coisa de descontração do carnaval daqui. Após uns oito anos ausente, o bichinho me picou e vim para ver amigos e fazer bagunça, que é a característica dessa festa. No Rio é uma competição… “, declarou.

Prestes a iniciar uma temporada de 22 apresentações da peça Mulheres Alteradas, em São Paulo, ele disse estar com muita vontade de voltar à TV: “Depois de trabalhar tanto tempo com o Renato (Aragão), fiz um trabalho de reciclagem e agora quero fazer novela na Globo”.