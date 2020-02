Marcello Novaes abre o jogo sobre amasso com Helena Ranaldi

Marcello Novaes e Helena Ranaldi foram vistos aos beijos em uma boate, no Rio

Foto: Fernanda Kock e Kiko Cabral

Há alguns dias, dizem, uma cena na boate Leblon Lounge, no Rio, deixou a galera mais antenada de boca aberta. Helena Ranaldi e Marcello Novaes foram vistos aos beijos em um sofá da área VIP da balada. Quem viu conta que os dois, muito à vontade, não se importaram com a presença das demais pessoas e se entregaram à paixão.

Uma fonte de TITITI que estava no local revelou que rolou, mesmo, o maior amasso Coincidência ou não, na quinta, 8 de outubro, o músico Max Sette, que estava com a atriz havia quatro anos, deu uma entrevista ao blog de Patrícia Kogut, do site “O Globo”, e revelou que seu casamento com a bela acabou. “Infelizmente, nos separamos”, disse o rapaz.

A assessoria de imprensa da musa avisou que não fala sobre sua vida pessoal. Não negou, porém, o rompimento da morena nem confirmou o romance dela com Marcello, que faz o Bené em “Cama de Gato”.

Solteiro, o galã afirmou que, realmente, esteve com Helena quando surgiram os boatos. “Dei uma carona até lá para ela, que é muito minha amiga. Mas não existe absolutamente nada entre nós dois. Não conversamos mais depois disso porque não há o que falar, pois sabemos que na nossa profissão é assim mesmo”, confidenciou o artista.

Se o astro foi o pivô da separação da estrela, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: agora ele não tem mais com o que esquentar a cabeça, né, gente?