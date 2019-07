Maquiador Duda Molinos morre em SP

Um dos os maiores maquiadores do Brasil, Duda Molinos morreu na manhã deste domingo, 7 de julho, em sua casa, em São Paulo, segundo informações de VEJA.com. Ele morreu em consequência de complicações causadas por câncer na garganta. Ele tinha 54 anos.

Duda foi um dos primeiros profissionais de beleza a ganhares status de celebridade, participando de programas de TV e tendo como clientes nomes como Ana Paula Arósio, Luana Piovani e Claudia Raia. Ele também foi pioneiro ao lançar uma marca de make com o seu nome. Ele também atuou como jurado do reality show Brazil’s Next Top Model.

O maquiador nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele participou como coordenador de beleza de desfiles de grifes importantes, como Dior, realizados no Brasil.

Ainda não há informações sobre o velório.

